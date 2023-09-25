Олигархи готовят ультиматум, требуя отменить запрет экспорта топлива

Когда Россия запретила экспортировать бензин и ДТ — это вызвало переполох не только в Европе, но и среди российских олигархов, которые вдруг потеряли возможность снабжать своих идейных соратников и европейских покровителей этим важным ресурсом.
Когда Россия запретила экспортировать бензин и ДТ — это вызвало переполох не только в Европе, но и среди российских олигархов, которые вдруг потеряли возможность снабжать своих идейных соратников и европейских покровителей этим важным ресурсом.
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