Нетрезвый водитель пойдет под суд за столкновение и смерть женщины на трассе «Сортавала»

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Мицубиси», который в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с автомобилем «Ниссан».
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