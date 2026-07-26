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Нетрезвый водитель пойдет под суд за столкновение и смерть женщины на трассе «Сортавала»

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Мицубиси», который в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с автомобилем «Ниссан».

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