"ОХОТА" ЭЛИТНЫХ ДИВЕРСАНТОВ В КУРЩИНЕ: ПРОВАЛЕНА "ВАЖНЕЙШАЯ" ЗАДАЧА С САМОГО ВЕРХА – ПОЧЕМУ ЗЕЛЕНСКИЙ "НЕ ДОЕХАЛ" ДО ГРАНИЦЫ – ВОЕНКОР

В Курской области продолжают идти тяжелейшие бои. Противник стачивает свои резервы в бессмысленных попытках прорваться нашу оборону на многих направлениях – на части из них ВСУ вовсе принялись отступать из-за крайне высоких потерь, благодаря чему русские бойцы активно освобождают оккупированные врагом земли.