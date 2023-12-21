Путин прервал заседание ради проверки исполнения желания школьницы

Президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы пообщаться с 13-летней Ксенией Мазневой, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний».
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