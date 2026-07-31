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Аргументы недели

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Ни тени сожаления: избившие выдающегося учёного (умершего после избиения) пытаются «отмазаться», очерняя его

Ни тени сожаления: избившие выдающегося учёного (умершего после избиения) пытаются «отмазаться», очерняя его

Наша страна лишилась выдающегося ученого-селекционера, а виновники его гибели пытаются оправдаться, не выказывая ни капли сожаления или раскаяния.

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Комментарии
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T
Tigra07
А если расширить круг поиска - вы забыли про тех, кто выдавал всякие разрешения на деятельность, проверял и покрывал. Человек под 1000 наберется причастных - это как минимум.
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1 м.
vagas Karlito
Не-не! Я не хотел! И к слову господин отношусь с отвращением!  И  презираю всякие бизнес классы и их обособленность с ништяками ! Думаю что  пока получается с оговорками строить нечто среднее между  системами! посмотрим  дальше! Лично  уже не актуально!
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1 м.
АФ
Александр Федотов
Ситуация сложилась не просто так, спонтанно. В основе - безнаказанность преступных действий. А это типично для федеральной власти, показывающей примеры уголовщины. Выборы пРЕЗИДЕНТА - это легализация уголовных нравов в стране. Узурпация власти. Запреты на реальную инфо в стране. Распространение лжи политиками. Обеливание экономики - самозащита Гения-дилетанта от обвинений и отставки. Кража 18 млрд из бюджета МО РФ. И т.д. Но и этого достаточно для высшей меры в Трибунале!
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1 м.