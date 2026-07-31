Ни тени сожаления: избившие выдающегося учёного (умершего после избиения) пытаются «отмазаться», очерняя его

T Tigra07 А если расширить круг поиска - вы забыли про тех, кто выдавал всякие разрешения на деятельность, проверял и покрывал. Человек под 1000 наберется причастных - это как минимум.

vagas Karlito Не-не! Я не хотел! И к слову господин отношусь с отвращением! И презираю всякие бизнес классы и их обособленность с ништяками ! Думаю что пока получается с оговорками строить нечто среднее между системами! посмотрим дальше! Лично уже не актуально!