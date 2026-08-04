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В Казахстане призвали граждан пользоваться отечественными маркетплейсами после атак на WB

Казахстанцам лучше заказывать товары в местных маркетплейсах, ответил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев на вопрос журналистов, стоит ли жителям страны продолжать покупать товары на Wildberries после атак по складам компании (запись опубликована на YouTube-канале премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова).

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