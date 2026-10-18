“Rioters rampaged through cities across France on Saturday as weeks of student protests broadened to a wider movement of people angry over the rising cost of living,” the Wall Street Journal reports.
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