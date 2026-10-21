Парламент Турции рассмотрит мандат, позволяющий направить военных в Саудовскую Аравию для помощи в борьбе с хуситами, сообщает Reuters со ссылкой на депутата от правящей Партии справедливости и развития.
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