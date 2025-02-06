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Царьград

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Обвал фронта неминуем. Поляки всё поняли уже в окружении. Русские идут в Днепропетровскую область

Обвал фронта неминуем. Поляки всё поняли уже в окружении. Русские идут в Днепропетровскую область

Обвал фронта неминуем. Поляки всё поняли уже в окружении. Русские идут в Днепропетровскую область. Украинские солдаты бегут, оставляя свои позиции.

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Комментарии
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Амара Карпова
👊🙏❤️🇷🇺
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