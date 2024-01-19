Мать актёра Руденко, известного по сериалу "Каменская", высказалась о задержании сына с наркотиками

Любовь Руденко заявила, что Анатолия могли подставить, но кто — ей неизвестноРанее газета "Московский Комсомолец" утверждала, что актёра Анатолия Руденко, известного по сериалам "Две судьбы" и "Каменская", задержали в Москве из-за найденных наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии