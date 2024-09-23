Reuters: КСИР запретил своим военнослужащим использовать средства связи

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитное иранское военно-политическое формирование) запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи после серии взрывов пейджеров в Ливане.
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