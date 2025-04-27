Более чем на 10 часов задержали рейс из Екатеринбурга в Петербург

Рейс и Екатеринбурга в Санкт-Петербург перенесли почти н 14 часов. Причины такой меры неизвестны. В субботу, 27 апреля, из уральской столицы в город на Неве в 12:15 по местному времени должен был вылететь борт рейсом R3-467 авиакомпании «Якутия».