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Более чем на 10 часов задержали рейс из Екатеринбурга в Петербург

Более чем на 10 часов задержали рейс из Екатеринбурга в Петербург

Рейс и Екатеринбурга в Санкт-Петербург перенесли почти н 14 часов. Причины такой меры неизвестны. В субботу, 27 апреля, из уральской столицы в город на Неве в 12:15 по местному времени должен был вылететь борт рейсом R3-467 авиакомпании «Якутия».

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