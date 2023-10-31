Захарова пошутила про «украинские» костюмы детей Блинкена на Хэллоуин

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пошутила о том, что глава американского Госдепа Энтони Блинкен нарядил детей на Хэллоуин в костюмы Владимира Зеленского и украинского флага.
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