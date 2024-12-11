В Медицинском университете появились два новых исследовательских центра

Студенты и исследователи Государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану теперь могут воспользоваться услугами двух новых исследовательских центров, оборудованных по самым высоким стандартам в этой области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии