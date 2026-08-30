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Больше 40 лет после «Покровских ворот»: как сложились судьбы Костика, Риты и других героев фильма

Больше 40 лет после «Покровских ворот»: как сложились судьбы Костика, Риты и других героев фильма

У «Покровских ворот» есть почти опасная особенность: включаешь фильм на несколько минут — и внезапно обнаруживаешь, что прошёл уже час.

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