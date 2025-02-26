Русский Колоколъ Roman Naumov/URA.RU Регион вслед за Владимирской областью издает официальный запрет на религиозную одежду в школе.
В Тульской области школьницы не будут носить хиджабы: но будет ли из-за этого скандал
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Вадим Кузнецов
Мусульманские, или церковно-приходские, или какие угодно еще школы - это школы не государственные, а фактически частные. Там они могут носить любую одежду, какую пожелают. А вот государственные общеобразовательные школы - для всех, там действуют законы и правила светского государства, там "форма" какой угодно конфессии крайне неуместна.
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8 час.
Вадим Кузнецов
Перестаньте кормить тролля. Этот поганец получает удовольствие разводя людей на эмоции. На любительских радиоканалах были подобные, их именовали иногда "говнителями". Оно влезало в чужой разговор и начинало нести бессмысленную похабщину, в результате разговор погибал. В редких случаях помогала вдумчивая беседа с убедительными аргументами в реале. Но такое, увы, возможно не всегда. В FIDO их почти не было. Потому что там была и есть такая вещь, как экскоммуникация - поганцу просто прикрывали доступ к разговорам, а то и вовсе босс его вышвыривал его со своей ноды. Эта дрянь ходит в сеть только для того, чтобы загадить дискуссию или попытаться оскорбить кого-нибудь. Своей позиции у него нет, аргументов тоже - только то, что оно нарыло на какой-нибудь инфопомойке. Лучший способ избавиться от такого гаденыша - это просто решить, что его НЕТ.
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8 час.
Андрей Павлов
"Лучший способ избавиться от такого гаденыша - это просто решить, что его НЕТ." Полностью согласен. Гуляет поСети целый прайд таких, кто питается негативными эмоциями на их высказывания. Их надо просто не замечать, сами завянут.
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5 час.
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