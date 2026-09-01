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Воронежские новости

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Александр Гусев поздравил воронежцев с 1 сентября

Александр Гусев поздравил воронежцев с 1 сентября

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил школьников региона с Днём знаний. В своём обращении глава региона поделился личными воспоминаниями о школьных годах и особо отметил роль педагогов в жизни каждого человека.

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