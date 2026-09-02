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Татар-информ

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Мергасовский дом: как сохранят историческое здание в центре Казани

Мергасовский дом: как сохранят историческое здание в центре Казани

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия проводит общественное обсуждение научно-проектной документации по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения – Мергасовского дома, расположенного на улице Дзержинского, 18, сообщает комитет.

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