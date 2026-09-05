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Сказка о бабочке и крысе, аниме

Сказка о бабочке и крысе, аниме

Знакомьтесь: Сказка о бабочке и крысе — удивительное аниме, где судьба сталкивает закалённого уличного крыса и невесомую бабочку в городских джунглях, полных опасностей и неожиданной нежности.

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