Сказка о бабочке и крысе, аниме

Знакомьтесь: Сказка о бабочке и крысе — удивительное аниме, где судьба сталкивает закалённого уличного крыса и невесомую бабочку в городских джунглях, полных опасностей и неожиданной нежности.
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