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«Ну что, полуфабрикат, будем работать»: как Анатолий Тарасов слепил великого вратаря из 15-летнего Владислава Третьяка

«Ну что, полуфабрикат, будем работать»: как Анатолий Тарасов слепил великого вратаря из 15-летнего Владислава Третьяка

Когда летом 1967 года 15-летний воспитанник юношеской школы ЦСКА Владислав Третьяк впервые попал на тренировку основной команды армейцев, главный тренер Анатолий Тарасов встретил юношу суровой фразой: «Ну что, полуфабрикат, будем работать.

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