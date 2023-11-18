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Онколог Иванов: ИИ позволяет точно определить размеры и структуру опухоли

Онколог Иванов: ИИ позволяет точно определить размеры и структуру опухоли

Онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники МАММА Антон Иванов рассказал в беседе с RT о возможностях искусственного интеллекта в диагностике онкологических заболеваний.

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