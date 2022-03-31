Экипажи армейской и истребительной авиации ЮВО в Армении готовятся к контрольной проверке за зимний период обучения

Экипажи разведывательно-ударных Ка-52 и десантно-транспортных Ми-8МТВ-5 выполняют полеты по заданным маршрутам, поисково-спасательные работы в режиме зависания, поиск и эвакуацию условно раненных военнослужащих.
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