В США пенсионер пропал во время похода и провел неделю на отдаленном острове

В США 70-летний мужчина пропал во время похода и нашелся неделю спустя, пишет The Guardian.В конце августа Крейг Берг отправился в девятидневный одиночный поход по национальному парку Айл-Ройаль, который расположен на одноименном острове в озере Верхнее, штат Мичиган.