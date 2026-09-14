В США пенсионер пропал во время похода и провел неделю на отдаленном острове

В США 70-летний мужчина пропал во время похода и нашелся неделю спустя, пишет The Guardian.В конце августа Крейг Берг отправился в девятидневный одиночный поход по национальному парку Айл-Ройаль, который расположен на одноименном острове в озере Верхнее, штат Мичиган.
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