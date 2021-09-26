Театр абсурда

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В InfoBrics заговорили о предательстве, вспомнив о скорой встрече Путина и Эрдогана

В InfoBrics заговорили о предательстве, вспомнив о скорой встрече Путина и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган воспользуется встречей с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения нового международного формата, благодаря которому Анкара планирует справляться с давлением со стороны Запада.

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