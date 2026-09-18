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Калужские новости

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В Хвастовичском округе отменили пятилетний карантин по лейкозу КРС

В Хвастовичском округе отменили пятилетний карантин по лейкозу КРС

Ограничения действовали с декабря 2021 года и были сняты после заключения Хвастовичской ветстанции. Информация об отмене карантина уже доведена до руководителя хозяйства.

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