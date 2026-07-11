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Кафельников об отказе World Tennis снять ограничения с ФТР: «Бог им судья»

Евгений Кафельников отреагировал на решение World Tennis (бывшей ITF ) оставить в силе отстранение Федерации тенниса России .

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