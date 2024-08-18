Минфин США: дефицит бюджета при Джо Байдене достиг 6,6 триллиона долларов

Согласно данным министерства финансов США, за период пребывания Джо Байдена у власти дефицит федерального бюджета достиг исторического максимума — 6,6 триллиона долларов, превышая все предыдущие показатели.
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