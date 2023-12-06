18 технологических повреждений устранили бригады МУП «БВК» в ноябре на сетях водоснабжения в Братске

Ситуации с утечками холодной воды возникали в разных районах города. К ремонту рабочие и инженеры МУП «Братский водоканал» приступали сразу после обнаружения повреждений и, в большинстве случаев, устраняли их в течении текущих суток.
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