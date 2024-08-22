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Петербургский дневник

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Захарова сравнила слова президента Чехии о «Северных потоках» с заявлениями террористических организаций

По его словам, газопроводы являлись законной целью для Украины Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова президента Чехии Петра Павела о подрыве «Северных потоков».

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