Захарова сравнила слова президента Чехии о «Северных потоках» с заявлениями террористических организаций

По его словам, газопроводы являлись законной целью для Украины Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова президента Чехии Петра Павела о подрыве «Северных потоков».
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