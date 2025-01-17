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Полиция Самары расследует дело о 36 млн руб. мошенничества в "Крыльях Советов"

Полиция Самары расследует дело о 36 млн руб. мошенничества в "Крыльях Советов"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о начале расследования в отношении футбольного клуба «Крылья Советов».

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