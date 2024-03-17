Облажался во всем: в США раскритиковали Байдена из-за обвинений в адрес России. К чему привело лицемерие Белого дома?

Президент США Джо Байден© AP Photo / Susan Walsh Вчера 2,4K прочитали Президент США Джо Байден методично пренебрегает международным правом и ведет лицемерную внешнюю политику, написал корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
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