«Девочка с персиками», «Тройка», «Портрет Мики Морозова»: как сложились судьбы детей, которые позировали легендарным художникам

Многие даже не задумываются о том, как сложилась судьба детей, которые позировали для легендарных художников.
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