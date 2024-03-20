Быстрее находится общий язык: Хабенский объяснил важность актерского образования

Константин Хабенский объяснил, почему актеру важно получить образование. Своими мыслями он поделился с Александром Цыпкиным во время творческого вечера «Художественный разговор с художественным руководителем».
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