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Быстрее находится общий язык: Хабенский объяснил важность актерского образования

Быстрее находится общий язык: Хабенский объяснил важность актерского образования

Константин Хабенский объяснил, почему актеру важно получить образование. Своими мыслями он поделился с Александром Цыпкиным во время творческого вечера «Художественный разговор с художественным руководителем».

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