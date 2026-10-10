Орешкин назвал ключевую роль суверенитета данных в образовании

Выступая на Глобальном цифровом форуме, Максим Орешкин отметил важность защиты данных образовательных платформ для предотвращения оттока талантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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