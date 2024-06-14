Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова попал в центр скандала. Вернее, устроил его на ровном месте.
Как поссорились Пашинян и Лукашенко, и при чём тут ОДКБ
Комментарии
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Сергей Плугарев
Похоже скоро приедет труповозка, только не знаю какая вперед. Для перевозки политических трупов или простая
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12 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
А что же аряне выбирают этого полудурка?
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12 час.
Сергей Плугарев
А тут ситуация очень похожа с выборами Зеленского
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12 час.
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