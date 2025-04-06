Для борьбы с мусором в домах россиян предложили вернуть методы 90-х

В России необходимо вернуть надзор за соблюдением санитарных норм, как это было в 90-е — это поможет побороть проблему мусора в домах, заявил глава Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин в эфире радио «Говорит Москва».