Трамп не уверен, что США передадут Украине технологии выпуска ракет к Patriot Заявления Зеленского о согласии США на передачу Украине лицензии на.
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Трамп не уверен, что США передадут Украине технологии выпуска ракет к Patriot Заявления Зеленского о согласии США на передачу Украине лицензии на.
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