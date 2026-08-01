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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я не видел, чтобы Даку реально сам решал вопросы в матчах. Его немного переоценивают, как и вообще все. В «Спартаке» он звездой не будет». Первак о форварде

Бывший генеральный директор « Спартака » Юрий Первак высказался о возможном переходе форварда « Рубина »  Мирлинда Даку в московский клуб.

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