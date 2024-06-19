ВСУ подготовили ATACMS и 300 десантников для захвата Крыма. Это нужно Украине для вступления в НАТО

Автор: Михаил Родионов Сегодня 2,5K прочитали В свете успехов ВС РФ в зоне СВО Запад перешел к противоречивой риторике, заявляя о необходимости переговоров Москвы и Киева, но требуя от Украины военной победы над РФ для вступления в НАТО.