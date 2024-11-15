Россия нанесла массированный удар по Одессе: главное за сутки

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. Российские войска нанесли урон критической инфраструктуре Одессы, Владимир Зеленский пообещал представить «план устойчивости» Украины из 10 пунктов, во Франции заявили о завершении обучения первой бригады ВСУ.
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