Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Владыка
    Полякам всё не даёт покоя их мнительный империализм, они ни когда ни чем не управляли, а были под пятой "Княжества Ли...ВЗГЛЯД: Польша на...
  • федор
    Пшеки а вот вам дать по зубам святое дело. Гиена только за попу своего хозяина не прячься. А этому мудиле Качиньскому...В Польше раскрыли...
  • Dissonans Scorpinaz
    В Салават дорога открытаAthletic: российс...

В США заявили, что конфликт в Донбассе будет затяжным

В США заявили, что конфликт в Донбассе будет затяжным

В правительстве Соединённых Штатов Америки распространено мнение, гласящее о том, что с учётом той помощи, которую они на данный момент оказывают киевским властям, развернувшийся на территории Донбасса конфликт может продолжаться достаточно долго.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх