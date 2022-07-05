В США заявили, что конфликт в Донбассе будет затяжным

В правительстве Соединённых Штатов Америки распространено мнение, гласящее о том, что с учётом той помощи, которую они на данный момент оказывают киевским властям, развернувшийся на территории Донбасса конфликт может продолжаться достаточно долго.
В правительстве Соединённых Штатов Америки распространено мнение, гласящее о том, что с учётом той помощи, которую они на данный момент оказывают киевским властям, развернувшийся на территории Донбасса конфликт может продолжаться достаточно долго.
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