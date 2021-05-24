Заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Дмитрий Тютрин подключился к разбирательству по возможному закрытию хирургического отделения медсанчасти № 28 в Ангарске.
Заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Дмитрий Тютрин подключился к разбирательству по возможному закрытию хирургического отделения медсанчасти № 28 в Ангарске.
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