«Чикаго» выручил 2,5 млн долларов от продажи абонементов за первые 1,5 часа с момента победы в драфт-лотерее (Chicago Sun-Times)

Сегодня стало известно, что клуб получил право общего первого выбора на драфте НХЛ-2023. Журналист Chicago Sun-Times Бен Поуп сообщил, что за следующие полтора часа клуб выручил 2,5 миллиона долларов от продажи абонементов на следующий сезон.