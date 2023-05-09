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«Чикаго» выручил 2,5 млн долларов от продажи абонементов за первые 1,5 часа с момента победы в драфт-лотерее (Chicago Sun-Times)

Сегодня стало известно, что клуб получил право общего первого выбора на драфте НХЛ-2023. Журналист Chicago Sun-Times Бен Поуп сообщил, что за следующие полтора часа клуб выручил 2,5 миллиона долларов от продажи абонементов на следующий сезон.

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