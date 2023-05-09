«Чикаго» выручил 2,5 млн долларов от продажи абонементов за первые 1,5 часа с момента победы в драфт-лотерее (Chicago Sun-Times)

Сегодня стало известно, что клуб получил право общего первого выбора на драфте НХЛ-2023. Журналист Chicago Sun-Times Бен Поуп сообщил, что за следующие полтора часа клуб выручил 2,5 миллиона долларов от продажи абонементов на следующий сезон.
Сегодня стало известно, что клуб получил право общего первого выбора на драфте НХЛ-2023. Журналист Chicago Sun-Times Бен Поуп сообщил, что за следующие полтора часа клуб выручил 2,5 миллиона долларов от продажи абонементов на следующий сезон.
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