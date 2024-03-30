Камчатку предупредили о лавинной опасности

В связи с ожидаемыми снегопадом и сильной метелью на юге Камчатки МЧС региона объявило предупреждение об опасности схода лавин на территории Елизовского, Вилючинского, Усть-Большерецкого, Быстринского, Соболевского, Усть-Камчатского районов, Мильковского округа и Петропавловска-Камчатского, пишет “АиФ-Камчатка”.