За девять месяцев года импорт полупроводниковой продукции в Китай сократил...

За девять месяцев года импорт полупроводниковой продукции в Китай сократился на 15 %По данным государственных таможенных органов КНР, за девять месяцев этого года импорт в страну интегральных микросхем сократился на 14,6 % до 355,9 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.