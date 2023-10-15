За девять месяцев года импорт полупроводниковой продукции в Китай сократил...

За девять месяцев года импорт полупроводниковой продукции в Китай сократился на 15 %По данным государственных таможенных органов КНР, за девять месяцев этого года импорт в страну интегральных микросхем сократился на 14,6 % до 355,9 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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