Зонд Europa Clipper активировал первые научные инструменты 

Изображение зонда Europa Clipper с развернутыми солнечными батареями, стрелой магнитометра и несколькими антеннами / © NASA / JPL-Caltech Как только космический аппарат достигнет Юпитера, магнитометр понадобится для измерения магнитного поля вокруг Европы.
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