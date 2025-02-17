Трамп «ошарашил, задушил и унизил» Европу за 3 дня — Axios

Трамп «ошарашил, задушил и унизил» Европу за 3 дня, пишет издание Axios. Последние три дня «превзошли худшие кошмары» политиков ЕС, президент США унизил Европу, оставив ближайшего континентального союзника Америки ошеломленным и ошарашенным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии