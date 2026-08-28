"Аль-Джазира": доноры выделят $7 млрд на восстановление Газы

Совет мира и Николай Младенов объявили, что доноры направят $7 млрд на восстановление сектора Газа. Начаты успешные переговоры с Израилем по гуманитарной помощи, Марокко присоединится к стабилизационным силам, Турция — нет.
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