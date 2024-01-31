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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Ninja Gaiden и Nioh показали новый геймплей Rise of the Ronin В рамках презентации Stat...

Авторы Ninja Gaiden и Nioh показали новый геймплей Rise of the Ronin В рамках презентации Stat...

Авторы Ninja Gaiden и Nioh показали новый геймплей Rise of the RoninВ рамках презентации State of Play японская студия Team Ninja, известная по сериям Ninja Gaiden и Nioh, представила свежий геймплей своего следующего проекта — самурайской Action/RPG с открытым миром Rise of the Ronin.

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