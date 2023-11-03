У керчанина нашли полкило конопли

Жителю Керчи предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. Как установили следовали 39-летний местный житель приобрёл семена наркосодержащего растения, прорастил их и собрал урожай уже готового к употреблению каннабиса общей массой более 450 граммов.
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