У керчанина нашли полкило конопли

Жителю Керчи предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. Как установили следовали 39-летний местный житель приобрёл семена наркосодержащего растения, прорастил их и собрал урожай уже готового к употреблению каннабиса общей массой более 450 граммов.